Ричтраки в наличии с доставкой на территорию покупателя

Ричтрак – это вид погрузчика, адаптированный для работ на большой высоте. Высокие рабочие показатели обеспечивает выдвижная мачта и противовес, который используется для устойчивости.

Так как сейчас развивается тенденция к использованию высоких складов с узкими проходами, высотные ричтраки на складе становятся все более востребованными. Ричтрак самоходный отличается небольшими габаритами и отличной маневренностью.

Средние характеристики ричтраков

Характеристики электрического погрузчика для склада могут отличаться у разных производителей и в зависимости от модели. Приведем средние показатели.

Стандартные размеры небольшие: около 1,2 м в ширину и 1,2 в длину. Такие габариты позволяют легко маневрировать в узких проходах. Высота ричтрака невелика (около 2 метров), но при этом он очень устойчив.

высота подъема – 6 – 12 метров;

грузоподъемность – до 1 – 3,5 тонн.

скорость автопогрузчика – до 14 км/ч.

скорость подъема – от 30 до 70 см/с.

мощность – от 4 кВт.

Отличительные характеристики

Погрузчик ричтрак – это самоходное устройство, которое работает от аккумулятора и имеет кабину для оператора. В зависимости от ее расположения управлять машиной можно стоя или сидя. Так как этот вид спецтехники является видом штабелера, их часто объединяют в одну группу, но у них есть ряд отличительных характеристик, которые делают их незаменимыми для определенного вида работ:

1. Высокая выдвижная мачта. Она состоит из нескольких секций и позволяет поднимать грузы на высоту до 12 метров с большой скоростью. У нее есть функции наклона и автоматического замедления. Эта конструкция, чтобы при подъеме груза на большую высоту, его колебания были минимальны.

2. Малые габариты. Небольшие размеры этих машин требуют ширины прохода не более 3 метров. Это качество незаменимо для стеллажных перегруженных складов. Кабина оператора встраивается так, чтобы обеспечить работнику безопасность, хорошую видимость и не увеличить при этом размеров машины.

3. Увеличенный радиус колес. Обеспечивает отличную маневренность.

4. Центр тяжести располагается между опорными консолями. Это обеспечивает устойчивость конструкции и высокие показатели грузоподъемности.

5. Вилы располагаются сбоку. Это дает возможность проводить любые манипуляции точно и в маленьких пространствах и др.

Виды ричтраков

Даже такую специализированную машину, производители выпускают в разных модификациях. Помимо стандартной, на современном рынке представлено несколько особых видов этой спецтехники:

узкопроходные ричтраки – созданы специально для работы в тоннельных стеллажах и отличаются они, по сути, только шириной;

четырехходовой ричтрак – это особая машина, которая создана для работы с длинномерными грузами. Она может передвигаться в 4 перпендикулярных направлениях – все 3 колеса поворачиваются;

ричтрак с телескопическими вилами – считается самым мощным видом этой машины. Он может не только поднимать большой вес, но и загружать грузы в стеллажи с двойной глубиной.

В зависимости от технических особенностей выделяют:

по удержанию равновесия: с противовесом или консолями;

по типу мачты: выдвижная или наклонная;

по типу рабочего привода: гидравлические или электрические.

по обустройству рабочего места оператора: ричтраки с кабиной стоя и сидя.

Преимущества техники

Спецтехника этого вида отличается следующими преимуществами:

возможность работ на большой высоте;

экологичность;

беcшумность;

надежность и устойчивость;

высокая мощность и производительность;

плавность и четкость в движениях;

безопасность.

Японские, отечественные, европейские и китайские ричтраки

Электропогрузчики ричтраки выпускают практически все ведущие бренды складской техники. Модели от Jungheinrich, Still, BT, Yale, Linde, Crown, Hyster, Атлет, Toyota, TCM могут иметь разных технические характеристики. Учитывая особенности помещения, условия эксплуатации и материальные возможности, Вы сможете подобрать оптимальную модель.

Сколько стоит ричтрак?

В зависимости от производителя цена на складской ричтрак может быть очень разной. Самые дешевые китайские машины обойдутся в 200 000 рублей и выше, именитые производители Поднебесной выпускают и более дорогие модели – от 500 000 рублей и выше. Примерно в эту же сумму обойдется он от европейских брендов Crown, Hyster, Jungheinrich.

Стоимость ричтрака зависит не только от производителя, но и от технических показателей, года выпуска и других характеристик.

Видео по ричтракам